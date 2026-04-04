Радник Офісу президента: пауза у мирних переговорах триватиме до завершення війни на Близькому Сході

Радник Офісу президента Михайло Подоляк в телеефірі повідомив, що політико-військова частина мирних переговорів стоїть на паузі через війну на Близькому Сході, тоді як гуманітарний трек продовжує працювати, передає Укрінформ.

«Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває», - зазначив Подоляк.

За його словами, «поки триватиме війна на Близькому Сході, переговори по війні в Україні стоятимуть на паузі».

Подоляк також відзначив, що ставлення до Росії через її підтримку Ірану у країнах Близького Сходу незворотньо змінюється. «Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного», - сказав радник Офісу президента.

Він акцентував, що так само змінилося ставлення до України: «Суб’єктність України суттєво зросла».