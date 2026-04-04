Радник Офісу президента: пауза у мирних переговорах триватиме до завершення війни на Близькому Сході

Радник Офісу президента Михайло Подоляк в телеефірі повідомив, що політико-військова частина мирних переговорів стоїть на паузі через війну на Близькому Сході, тоді як гуманітарний трек продовжує працювати, передає Укрінформ.
«Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває», - зазначив Подоляк.
За його словами, «поки триватиме війна на Близькому Сході, переговори по війні в Україні стоятимуть на паузі».
Подоляк також відзначив, що ставлення до Росії через її підтримку Ірану у країнах Близького Сходу незворотньо змінюється. «Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного», - сказав радник Офісу президента.
Він акцентував, що так само змінилося ставлення до України: «Суб’єктність України суттєво зросла».
- Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg анонсував візит делегації США в Україну після Великодня. Зокрема, очікують візит Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та Ліндсі Грема. За словами Буданова, партнери пропонують Україні перестати бити по російських НПЗ. Це пов’язано зі зростанням світових цін на пальне через війну в Ірані.