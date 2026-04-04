Ввечері 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зустріч з сержантами й солдатами штурмових підрозділів.

За його словами, говорили про важливе: потреби військовослужбовців, проблеми, бачення фронту, питання забезпечення та багато іншого, що не завжди видно з кабінетів.

“Найважливіше у Силах оборони – це люди. Завдання командирів та начальників – не лише поставити задачу та вимагати її виконання, а, насамперед, забезпечити, навчити, зберегти життя своїх воїнів. Це має працювати через взаємну повагу між командиром і підлеглим. І саме це принципово відрізняє українське військо від російської окупаційної армії”, – сказав Сирський.

Він повідомив, що під час спілкування почув безпосередньо від сержантів і солдатів їхні відгуки про службу, бачення щодо дій на полі бою, варіанти протидії ворожим БпЛА. Обговорили питання підготовки військовослужбовців, особливо новоприбулих, злагодженості військових колективів тощо.

Домовилися через певний час зустрітися знову, обговорити хід запровадження запропонованих ідей та стан вирішення проблемних питань.

Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко розкритикував метод нещодавнього штурму Покровська бійцями полка «Скеля».

“Ми часто сміємося з ворога, коли він відправляє колонами на штурм своїх військових. В умовах тотального домінування дронів колони стають легкими мішенями, ворог несе великі втрати. І продовжує так робити знову і знову. Але як бути з українськими командирами, котрі роблять так само?” – написав Стерненко.

Він показав кадри залишків техніки 425 полку «Скеля» біля Покровська і зауважив, що кадри з тілами солдатів викладати не буде: “На жаль, їх там багато”.

“Ставитися так до наших людей — злочин. І за це має наставати відповідальність. Те, що роблять із людьми у окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики. Цьому треба покласти край”, — написав Стерненко.