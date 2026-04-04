За результатами візиту представника омбудсмана направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ.

В Ужгородському РТЦК та СП представники омбудсмана виявили низку серйозних порушень, йдеться, зокрема, про незаконне утримання чоловіків, ігнорування очевидного поганого фізичного стану людей і порушення санітарних норм.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Представник обмудсмана Андрій Крючков виявив, що люди тут перебували тижнями – зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів.

На оприлюднених матеріалах видно ветерана, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист.

“Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб – лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна”, – йдеться у дописі.

Окрім того, зафіксовано ігнорування очевидних хвороб. На фото – чоловік із явною фізичною вадою, яку неможливо не помітити, однак його продовжували утримувати.

“Лише після втручання мого Представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП”, – додав Лубінець.

В Ужгородському РТЦК виявили незаконне утримання чоловіків та антисанітарні умови

Він наголошує: якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії – ситуація лише погіршуватиметься.

“Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції”, – каже омбудсман.

За результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ.

У Вінниці сьогодні під час мобілізаційних заходів чоловік напав з ножем на двох військовослужбовців групи оповіщення, поранені у лікарні.

2 квітня у Львові військовослужбовця ТЦК вбили під час проведення мобілізаційних заходів.

У березні у Пересипському районі Одеси чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час спроби мобілізації.