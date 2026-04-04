У Вінниці напали на військовослужбовців ТЦК, поранені госпіталізовані

У Вінниці під час мобілізаційних заходів напали на військовослужбовців групи оповіщення, повідомив Вінницький ОТЦК та СП.

“За попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина”, – йдеться у пресрелізі.

Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям.

Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Станом на зараз один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

“Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП – це толерування інтересам ворога”, – зазначили у ТЦК.