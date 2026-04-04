нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Вінниці напали на військовослужбовців ТЦК, поранені госпіталізовані

Станом на зараз один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. 

У Вінниці під час мобілізаційних заходів напали на військовослужбовців групи оповіщення, повідомив Вінницький ОТЦК та СП.

“За попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина”, – йдеться у пресрелізі.

Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям.

Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Станом на зараз один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

“Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП – це толерування інтересам ворога”, – зазначили у ТЦК.

  • Учора Личаківський районний суд Львова відправив під варту підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК в обласному центрі 12 квітня. Львівському митнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Він пробуде під арештом до 31 травня.
