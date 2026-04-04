Сили оборони знищили залізничні ешелони з пальним та пошкодили російські БпЛА "Иноходец"

Підтверджено знищення 1 та пошкодження 3 БпЛА "Иноходец".

Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони залізничних ешелонів РФ з пальним. Підтверджено знищення 1 та пошкодження 3 БпЛА "Иноходец".

"Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині.  Ураження зазначених об’єктів ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора", – повідомили у Генштабі.

Також внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання БпЛА на території аеродрому "Кіровське" (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА "Иноходец" та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників.

БпЛА "Иноходец" (експортна назва -"Орион") – російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.

Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Зазначені БпЛА застосовуються противником зокрема для розвідки, патрулювання та протидії морським дронам. 

Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

  • Також уражено ЗРК «Тор» у районі н.п. Зачатівка на ТОТ Донеччини, зенітну установку ЗУ-23-2 на базі «Маталиги» в н.п. Лозівський та цистерну з паливом у районі н.п. Новосімейкіне на ТОТ Луганщини .
