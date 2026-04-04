У ніч на 4 квітня Сили безпілотних систем успішно завдали ударів по численних військових об’єктах противника у різних регіонах тимчасово окупованих територій та на території РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, дрони СБС знищили багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Феодосія. Ця система здатна виявляти гіперзвукові цілі на відстані до 600 км, супроводжувати до 100 об’єктів одночасно та наводити до 72 ракет.

Також уражено ЗРК «Тор» у районі н.п. Зачатівка на ТОТ Донеччини, зенітну установку ЗУ-23-2 на базі «Маталиги» в н.п. Лозівський та цистерну з паливом у районі н.п. Новосімейкіне на ТОТ Луганщини .

Крім того, під вогнем дронів опинилися численні логістичні хаби та пункти передислокації особового складу та техніки:

логістичний хаб 5А у Новополтавці (Запорізька область, ТОТ);

логістичний хаб 35А у н.п. Червоне Поле (Донецька область, ТОТ);

ТПД підрозділів 3А у н.п. Шульгинка та Біловодськ (Луганська область, ТОТ);

командні та спостережні пункти, склади МТЗ та ПММ на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження вночі були уражені два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навлі (Брянська область, РФ) та на аеродромі Халино (Курська область, РФ).

Також за словами командувача, дрони СБС завдали ударів по вибухонебезпечних об’єктах у Тольятті.