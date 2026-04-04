ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Суми, є постраждалі (оновлено)

Ворог спрямував БпЛА у житловий сектор.

Наслідки атаки на Суми
Фото: Telegram

У ніч на 4 квітня росіяни завдали по Сумах удару безпілотниками. У Зарічному районі на верхніх поверхах багатоквартирного будинку розпочалася пожежа.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, внаслідок атаки по житловому сектору є травмовані. Триває евакуація з будинків, які зазнали пошкоджень від обстрілу. 

У ДСНС України повідомили, що ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали.

Рятувальники за допомогою техніки для проведення висотних робіт гасили пожежу на верхніх поверхах. Обстеження місць влучань проводилося за чотирма різними адресами. Пожежу ліквідовано.

Попередньо травмовано 13 людей, серед них — одна дитина. Їм надають допомогу.

Напередодні росіяни завдали удару по торговельному центру у Сумах, двоє людей були травмовані і доправлені до лікарні.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies