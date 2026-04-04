Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Синод ПЦУ викликав на церковний суд кліриків так званої "УПЦ КП"

Спроби деяких заборонених у служінні осіб продовжити діяльність Київського патрірхату є незаконними.

Фото: pomisna.info

У Києво-Печерській лаврі відбувся Синод Православної церкви України, на якому було засуджено антиканонічну діяльність групи осіб, які привласнюють собі назву Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомив у Facebook речник Синоду Євстратій Зоря, заборонених у служінні кліриків повторно публічно сповістили про необхідність постати перед церковним судом і надати свої пояснення щодо незаконних спроб продовжити діяльність УПЦ КП, єдиною правонаступницею якої є Православна церква України з настоятелем митрополитом Епіфанієм.

Синод наголосив, що може розглянути покаяння та прохання про примирення з церквою порушників, якщо вони нададуть їх у письмовій формі. 

Після упокоєння почесного патріарха Філарета 20 березня у віці 97 років архімандрит Никодим (Володимир Кобзар) був оголошений низкою кліриків наступником предстоятеля "УПЦ КП", нібито обраним таємним голосуванням. У Православній церкві України наголосили, що його заява про правонаступництво не є законною, а усе духівництво Володимирського собору у Києві після смерті Філарета служитиме у ПЦУ.

﻿
Читайте також
