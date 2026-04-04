Синод ПЦУ викликав на церковний суд кліриків так званої "УПЦ КП"

У Києво-Печерській лаврі відбувся Синод Православної церкви України, на якому було засуджено антиканонічну діяльність групи осіб, які привласнюють собі назву Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомив у Facebook речник Синоду Євстратій Зоря, заборонених у служінні кліриків повторно публічно сповістили про необхідність постати перед церковним судом і надати свої пояснення щодо незаконних спроб продовжити діяльність УПЦ КП, єдиною правонаступницею якої є Православна церква України з настоятелем митрополитом Епіфанієм.

Синод наголосив, що може розглянути покаяння та прохання про примирення з церквою порушників, якщо вони нададуть їх у письмовій формі.

Після упокоєння почесного патріарха Філарета 20 березня у віці 97 років архімандрит Никодим (Володимир Кобзар) був оголошений низкою кліриків наступником предстоятеля "УПЦ КП", нібито обраним таємним голосуванням. У Православній церкві України наголосили, що його заява про правонаступництво не є законною, а усе духівництво Володимирського собору у Києві після смерті Філарета служитиме у ПЦУ.