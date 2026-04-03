На вихідних в Україні очікується мінлива погода, подекуди дощі

Тим часом на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей попереджають про сніголавинну небезпеку.

На вихідних в Україні буде мінлива погода. 4 квітня на півдні, сході та в Дніпрі місцями короткочасний дощ, 5 квітня опадів не очікується. А вже з 6 квітня знову очікується похолодання.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у північно-східній частині подекуди туман", - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; в західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

На Київщині та в Києві хмарно та без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Тим часом, до 5 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області, та до 6 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).