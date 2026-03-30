Завтра в більшості областей України дощитиме, в Карпатах - з мокрим снігом

Максимальна температура повітря +19° на північному сході.

Дощ в Києві

31 березня в більшості областей України очікуються помірні дощі, в Карпатах - з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 5-10° тепла; вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла.

В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На Київщині та в Києві хмарно, можливий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.