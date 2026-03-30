Російська пропаганда поширює фейки про нібито "вживання наркотиків" бійцями ЗСУ

Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи фейки про нібито "вживання наркотиків" бійцями ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Пропагандистські ресурси рф заявляють, що "понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом нібито намагалися здійснити атаку, перебуваючи "під наркотиками", у них буцімто виявили заборонені речовини", – ідеться у повідомленні.

Як "докази" росіяни використовують знімки з дронів із зафіксованою технікою та тілами загиблих.

Водночас жодних підтверджень заяв про наркотики ці матеріали не містять. Також відсутня будь-яка інформація про час, місце та обставини зйомки. Це типовий для російської пропаганди підхід — гучні звинувачення, підкріплені для «правдоподібності» візуальним контентом, який не має прямого зв’язку з озвученими заявами.

"Російська пропаганда системно просуває фейки про "наркотики", "найманців" і "воєнні злочини" українських військових, щоб сформувати їхній негативний образ", – кажуть у Центрі.

У ЦПД наголошують, що мета таких вкидів – деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до Сил оборони та виправдати власні злочини через дегуманізацію українських військових.