Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
У Копенгагені відбудеться прем’єра українського документального фільму про бойових медикинь «Куба і Аляска»

Фільм покажуть 18 квітня 2026 року.

CultHub
У Копенгагені відбудеться прем'єра українського документального фільму про бойових медикинь «Куба і Аляска»
Кадр з фільму «Куба і Аляска»
Фото: надано автором

У Копенгагені в межах міжнародного фестивалю Global Health Film Days відбудеться прем’єра документального фільму «Куба і Аляска» режисера Єгора Трояновського. Подія відбудеться 18 квітня. 

Стрічка розповідає про досвід російсько-української війни через історії двох бойових медикинь із позивними Куба та Аляска. Героїні — повні протилежності й водночас близькі подруги — виконують небезпечні місії на фронті, рятуючи життя інших. Попри постійний ризик і руйнування довкола, вони зберігають здатність мріяти, творити й жартувати.

Фільм побудований на матеріалах, знятих самими героїнями за допомогою POV-камер, що дозволяє глядачеві максимально наблизитися до їхнього досвіду та відчути внутрішню силу й стійкість, необхідні для життя у війні.

Стрічку представить голова Українського дому Наталія Попович. Після показу відбудеться неформальне спілкування з українськими закусками та музикою в Asta Bar.

Подія проходитиме англійською мовою.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
