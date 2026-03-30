Кадр з фільму «Куба і Аляска»

У Копенгагені в межах міжнародного фестивалю Global Health Film Days відбудеться прем’єра документального фільму «Куба і Аляска» режисера Єгора Трояновського. Подія відбудеться 18 квітня.

Стрічка розповідає про досвід російсько-української війни через історії двох бойових медикинь із позивними Куба та Аляска. Героїні — повні протилежності й водночас близькі подруги — виконують небезпечні місії на фронті, рятуючи життя інших. Попри постійний ризик і руйнування довкола, вони зберігають здатність мріяти, творити й жартувати.

Фільм побудований на матеріалах, знятих самими героїнями за допомогою POV-камер, що дозволяє глядачеві максимально наблизитися до їхнього досвіду та відчути внутрішню силу й стійкість, необхідні для життя у війні.

Стрічку представить голова Українського дому Наталія Попович. Після показу відбудеться неформальне спілкування з українськими закусками та музикою в Asta Bar.

Подія проходитиме англійською мовою.