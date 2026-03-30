8 корпус ДШВ запровадив цифровий сервіс Target Hub для миттєвого знищення окупантів

8-й корпус Десантно штурмових військ першим у Збройних Силах України запровадив цифровий сервіс Target Hub, який дозволяє миттєво вражати ворожі цілі та знищувати окупантів.

Про це повідомили у 8 корпусі ДШВ у Фейсбук.

Раніше процес виглядав так: розвідники фіксували ціль, але її знищення вимагало погоджень і передачі розпоряджень по ланцюжку командування. Іноді на це йшло до трьох діб, за які ціль могла просто зникнути.

"Як є тепер: принцип простий як онлайн служба таксі: бачимо "клієнта" – призначаємо найближчу доступну "машину" – отримуємо поїздку ворога на той світ. Все за хвилини", – ідеться у повідомленні.

Угруповання військ "Курськ" під управлінням 8 корпусу першими інтегрували Target Hub у систему ситуативної обізнаності Delta. Оператор одразу бачить ціль, визначає, який підрозділ і чим може її уразити, і миттєво передає команду на знищення – без паперової тяганини та телефонних узгоджень.

Модуль швидко створює та класифікує цілі, призначає виконавців для ліквідації, розставляє пріоритети для ураження, уникає дублювання атак різних підрозділів на одну ціль, економлячи боєприпаси та час, спрощує координацію вогню всередині підрозділів і між бригадамиі знижує ризик втрати даних або людської помилки завдяки єдиній цифровій екосистемі.

Систему два місяці вдосконалювали у реальних бойових умовах на Північно-Слобожанському напрямку разом із розробниками з Центру інновацій і розвитку оборонних технологій Міністерства оборони (ЦІРОТ). Бійці давали зауваження, щоб зробити інтерфейс максимально зручним і ефективним.

Наразі Target Hub працює на оперативному рівні в Центрі об’єднаної вогневої підтримки та підпорядкованих підрозділах угруповання "Курськ" і розгортається по всій зоні відповідальності.

"Досвідом 8 корпусу вже зацікавилися інші угруповання ЗСУ і ми готові стати базою для масштабування цієї технології на всі Сили Оборони України. У окупантів більше немає умовних 3 діб, поки ми погоджуємо папери. У них є лише кілька хвилин, щоб помолитися", – ідеться у повідомленні.