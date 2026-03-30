Північнокорейські війська вразили своєю фізичною підготовкою під час бойових дій на Курському напрямку.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Павло Розлач.

«Для перших атак вони (північнокорейці, – Ред.) спішувалися за 15 кілометрів до лінії зіткнення з усім боєкомплектом, рюкзаками, йшли ближче до позицій, а потім бігли, як Усейн Болт. Вони вкрай швидкі, стріляють на ходу… Якщо порівняти «вагнерівців» 2022 року і корейців, то «вагнери» – це грудні діти. Технологічно корейці відставали, але їхня піхота – це страшна сила», – пояснив він.

Окрім того, Розлач заявив, що північнокорейці відмовлялися здаватися в полон.

«Так, правда. Вдалося двох захопити зусиллями 95-ї бригади й ССО. Пам’ятаєте одного з перемотаним обличчям? Це не ми йому шкоди завдали… Він залишився один із двадцяти військових, але продовжував виконувати бойове завдання. У них немає «задньої передачі». У підсумку його контузило і він потрапив у полон без свідомості. Потім прийшов до тями, зрозумів, де він… Для них полон – це ганьба. Побачив стовп і з розгону головою вдарився в нього, щоб убити себе. Вони ідейні, «прошиті» наглухо. Я повернуся героєм: або живим, або мертвим. Для нього цього було достатньо», – заявив заступник командира 8-го корпусу.

Нагадаємо, за інформацією президента Зеленського, 10 тисяч північнокорейських солдатів перебувають на території Росії станом на кінець лютого 2026 року.