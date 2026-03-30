Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Суспільство / Війна

Приватна ППО: одне підприємство вже підготувало власну групу, яка збиває "шахеди"

Триває підготовка ще 13 таких груп. 

Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Експериментальний проєкт із залучення приватного бізнесу для збиття ворожих повітряних цілей вже показав перші результати. Одна з компаній підготувала власну групу ППО, яка збила кілька російських дронів у Харківській області.

Зокрема, дрони Zala і “шахед”. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Михайло Федоров. 

Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах. Вони перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, решта – завершує підготовку. 

Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній.

“Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат – більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки. Наша мета – побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба – ключовий пріоритет”, – наголосив міністр оборони. 

Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль.

