Служба безпеки зірвала спроби росіян здійснити серію терактів у Хмельницькому. В обласному центрі затримали жінку, яку підозрюють у підготовці підривів авто Сил оборони.

Про це пише пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, жінка відстежувала місця паркування машин українських військовослужбовців, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Пізніше ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.

Фото: СБУ Виявлена переписка у телефоні затриманої

Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників.

За даними кіберфахівців та слідчих Служби безпеки, підготовкою терактів займалася завербована фсб місцева мешканка. До уваги рашистів вона потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в «Однокласниках».Також встановили, що вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами.

Жінка фіксувала потенційні «цілі» на камеру, тримаючи телефон біля вуха, під виглядом телефонної розмови. При обшуках у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.