У СБУ підтвердили дронову атаку по нафтотерміналу «Усть-Луга» у Росії

Внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Наслідки Атака українських безпілотників по російському нафтовому порту Усть-Луга
Фото: рос змі

У Службі безпеки України підтвердили атаку безпілотників по нафтотерміналу «Усть-Луга» у Росії.

«Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області рф», – зазначили там і нагадали, що це є ключовим морським портом РФ на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі.Попередні операції відбулись у тісній взаємодії з ГУР, ССО, СБС, ДПСУ та СЗР.

«Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували «бавовну» на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі — в порту «Приморськ». Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн», – нагадали у спецслужбі.

А т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара зазначив, що служба спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога.

«Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», – додав він. 

