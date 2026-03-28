Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Індія погодила придбання ще п’яти російських ЗРК С-400 на $6,1 млрд

Такий крок може викликати невдоволення США. Адже раніше адміністрація Дональд Трамп критикувала Індію за придбання російської техніки.

Пускові установки ЗРК С-400 армії РФ
Фото: mil.in.ua

Індія схвалила закупівлю озброєння на 2,38 трлн рупій (близько $25 млрд), зокрема додаткових російських ракетних систем, пише Bloomberg із посиланням на індійське Міністерство оборони. 

Рада з оборонних закупівель під керівництвом міністра Раджната Сінгха погодила придбання ще п’яти російських зенітно-ракетних систем на суму близько $6,1 млрд, повідомило джерело.

«Система С-400 дозволить протидіяти дальнім повітряним загрозам, націленим на ключові об’єкти», — йдеться в заяві відомства.

Наразі Індія має три такі системи, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні минулого року. Ще дві очікуються найближчими місяцями.

Попри зниження обсягів, Росія залишається найбільшим постачальником озброєнь для Індії — понад третина закупівель за 2025 рік.

Водночас Індія диверсифікує закупівлі та є найбільшим покупцем французького військового обладнання.

Адміністрація Дональд Трамп критикувала Індію за придбання російської техніки. Нові закупівлі можуть ще більше ускладнити відносини, які погіршилися минулого року на тлі затяжних переговорів щодо торговельної угоди.

Закупівля додаткових систем ППО також свідчить, що Індія продовжує покладатися на давніх партнерів, зокрема Москву, у сфері сучасного озброєння.

Окрім цього, Міноборони схвалило модернізацію російських винищувачів і закупівлю вітчизняних ударних безпілотників. За даними відомства, ці апарати можуть виконувати наступальні операції, а також завдання зі спостереження та розвідки.

﻿
