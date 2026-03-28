Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Українські експерти напрацювали рішення для посилення захисту неба Катару

Зеленський підкреслив, що найбільшим викликом у регіоні є удари балістикою та дронами.

Українські експерти напрацювали рішення для посилення захисту неба Катару
Фото: З відкритих джерел

Українські експерти провели загальну оцінку безпекової ситуації у Катарі і спроможностей країни для відбиття повітряних загроз.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

Команда українських експертів зараз працює в Катарі, де ділиться нашим досвідом та експертизою. Наші фахівці напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба Катару.

“І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації”, – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що найбільшим викликом у регіоні є удари балістикою та дронами. “І якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами ми в Україні напрацювали інші, значно дешевші рішення. Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар”, – додав український лідер.

Він вкотре нагадав, що Україна готова ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту. Катар готовий до довгострокової співпраці в різних напрямах. 

Фото: Сайт президента

Раніше Зеленський заявив, що Україна та Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Начальники Генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

