Українські експерти напрацювали рішення для посилення захисту неба Катару

Українські експерти провели загальну оцінку безпекової ситуації у Катарі і спроможностей країни для відбиття повітряних загроз.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

Команда українських експертів зараз працює в Катарі, де ділиться нашим досвідом та експертизою. Наші фахівці напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба Катару.

“І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації”, – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що найбільшим викликом у регіоні є удари балістикою та дронами. “І якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами ми в Україні напрацювали інші, значно дешевші рішення. Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар”, – додав український лідер.

Він вкотре нагадав, що Україна готова ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту. Катар готовий до довгострокової співпраці в різних напрямах.

Раніше Зеленський заявив, що Україна та Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Начальники Генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.