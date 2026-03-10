На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Україна відправила на Близький Схід 3 команди експертів до трьох різних країн

В обмін на це країна хоче отримати ракети для збиття балістики. 

Україна відправила на Близький Схід 3 команди експертів до трьох різних країн
У маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні дрони-перехоплювачі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна відправила на Близьких Схід три команди експертів. Вони відправлені в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

В обмін на допомогу Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет протиповітряної оборон – PAC-2 і PAC-3. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. 

“А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували Сполученим Штатам drone deal, який складався і з перехоплювачів, і не тільки. В принципі такий загальний наш досвід, наші можливості виробництва в об’ємі, який ми сьогодні не використовуємо”, – сказав він.

Українська пропозиція країнам Близького Сходу загалом та сама, що в drone deal. Але системно така пропозиція була лише для США. Відповідна угода ще не підписана, але Україна відкрита до підписання. 

Президент додав, що в збитті масованих атак “шахедами” може допомогти український досвід. І це визнають навіть ті країни, які таємно купували українські перехоплювачі.

“Вже розібралися, що без наших військових, наших операторів, без нашого софта, багато-багато різних нюансів – без цього всього просто перехоплювачі не працюють”, – пояснив президент у відповідь на запитання, чи має тепер "карти" Україна. 

Його радник Дмитро Литвин на уточнювальні запитання журналістів повідомив, що також українські фахівці поїхали до Йорданії – за іншим запитом.

Контекст

Американський лідер Дональд Трамп неодноразово заявляв, нібито Україна "не має карт", тобто виграшної позиції в питанні війни і переговорів. Після початку війни на Близькому Сході Штати офіційно звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак на країни Перської затоки, оскільки лише вона має релевантний досвід.

Станом на вчора Україна отримала запити про допомогу від 11 країн – як сусідок Ірану, так і держав Європи. 

Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів. 


﻿
