Угорщина легалізувала конфіскацію десятків мільйонів доларів і євро готівки та золота українського «Ощадбанку»

Уряд Угорщини видав спеціальний указ, який дозволяє утримувати готівку та золото, вилучені в інкасаторів українського «Ощадбанку», передає видання Telex.

Також 10 березня угорський парламент підтримав закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, передає «Європейська правда».

Згідно з документом, підписаним прем’єром Віктором Орбаном, угорська влада нібито не змогла встановити власника активів на місці події, а саме транспортування назвали таким, що не відповідає міжнародній практиці. Тепер податкова та митна служба Угорщини має 60 днів на розслідування справи в режимі збору секретної інформації.

Указ зобов’язує розслідувати походження та призначення 35 млн євро, 40 млн доларів і дев’яти золотих злитків вагою по кілограму. Угорська сторона заявляє, що перевірятиме можливі зв’язки перевізників із кримінальними чи терористичними організаціями, а також з’ясовуватиме, чи не призначалися ці кошти для фінансування політичних організацій в Угорщині. Це відбувається на тлі звинувачень Будапешта, що Україна нібито фінансує опозиційну партію «Тиса» перед виборами 12 квітня.

МЗС України та голова «Ощадбанку» відкидають звинувачення, наголошуючи, що перевезення було плановим за контрактом із Raiffeisen Bank Austria та оформленим згідно з усіма правилами ЄС.

На думку юристів, ухвалення такого декрету та подання відповідного законопроєкту в парламент партією «Фідес» є фактичним визнанням того, що початкове вилучення активів 5 березня було незаконним. Наразі інкасатори вже повернулися в Україну, проте гроші та золото залишаються під контролем угорської сторони.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині