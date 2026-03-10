Угорщина легалізувала конфіскацію десятків мільйонів доларів і євро готівки та золота українського «Ощадбанку»

Уряд Угорщини видав спеціальний указ, який дозволяє утримувати готівку та золото, вилучені в інкасаторів українського «Ощадбанку», передає видання Telex.
Також 10 березня угорський парламент підтримав закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, передає «Європейська правда».
Згідно з документом, підписаним прем’єром Віктором Орбаном, угорська влада нібито не змогла встановити власника активів на місці події, а саме транспортування назвали таким, що не відповідає міжнародній практиці. Тепер податкова та митна служба Угорщини має 60 днів на розслідування справи в режимі збору секретної інформації.
Указ зобов’язує розслідувати походження та призначення 35 млн євро, 40 млн доларів і дев’яти золотих злитків вагою по кілограму. Угорська сторона заявляє, що перевірятиме можливі зв’язки перевізників із кримінальними чи терористичними організаціями, а також з’ясовуватиме, чи не призначалися ці кошти для фінансування політичних організацій в Угорщині. Це відбувається на тлі звинувачень Будапешта, що Україна нібито фінансує опозиційну партію «Тиса» перед виборами 12 квітня.
МЗС України та голова «Ощадбанку» відкидають звинувачення, наголошуючи, що перевезення було плановим за контрактом із Raiffeisen Bank Austria та оформленим згідно з усіма правилами ЄС.
На думку юристів, ухвалення такого декрету та подання відповідного законопроєкту в парламент партією «Фідес» є фактичним визнанням того, що початкове вилучення активів 5 березня було незаконним. Наразі інкасатори вже повернулися в Україну, проте гроші та золото залишаються під контролем угорської сторони.
Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що Угорщина поверне цінний вантаж, бо не було жодних підстав для затримання авто.
- Ощадбанк оприлюднив заяву, що вимагає повернення свого вантажу.