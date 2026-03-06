Нацполіція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України на території Угорщини

Зокрема українські правоохоронці у межах розслідування викрадення звернулися до Європолу.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії.