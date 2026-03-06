Нацполіція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України на території Угорщини

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).
Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії.
- Учора на території Угорщини затримали сімох українських інкасаторів Ощадбанку, що прямували з Австрії з робочою метою. Людей фактично викрали – з ними немає зв’язку, консулів до них не допускають. Також викрали інкасаторську машину з золотом та десятками мільйонів доларів і євро.
- Інцидент послідував за новим етапом напруження в двосторонніх відносинах через блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро у відповідь на відмову України відновлювати пошкоджений російськими ударами нафтопровід “Дружба”. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС висуває вимогу відновити транзит російської нафти для розблокування Угорщиною кредиту. На відновлення піде не менше місяця.
- Згодом угорський портал Index із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомив, що сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, «виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії».