Журналіст VSquare: фахівці російського ГРУ прибувають до Угорщини для втручання у квітневі вибори

Як повідомив розслідувач, фахівці ГРУ прибувають до Угорщини під дипломатичним прикриттям. А людиною, яку Кремль призначив відповідальною за «роботу з Угорщиною», є Сергій Кирієнко.

Журналіст міжнародної платформи розслідувальної журналістики VSquare Сабольч Паньї із посиланням на дані європейських джерел у сфері національної безпеки повідомив, що фахівці, пов'язані з російським Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ, прибувають до російського посольства в Угорщині під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє угорський портал 24.hu.

Згідно з наведеними даними, Кремль доручив команді політтехнологів втрутитися в парламентські вибори в Угорщині у квітні 2026 року.

За даними джерел журналіста Сабольча Паньї, метою є утримання Віктора Орбана при владі.

У своєму дописі у Facebook журналіст також зазначив, що людиною, яку Кремль призначив відповідальною за «роботу з Угорщиною», є Сергій Кирієнко — перший заступник керівника адміністрації президента Росії та один із головних архітекторів російської системи політичного впливу як всередині країни, так і за кордоном.

Паньї підкреслив, що розвідувальна інформація вже була передана партнерським службам після консультацій із джерелами національної безпеки трьох різних європейських держав. Тож спецслужби багатьох країн ЄС і НАТО, ймовірно, вже знають про наміри Кремля.

За інформацією джерел, до російської військової розвідки ГРУ можуть бути причетні фахівці з маніпуляцій у соціальних мережах, які прибули до посольства Росії в Будапешті з дипломатичними або службовими паспортами.

Повідомляється, що наразі команда складається з трьох осіб. Їхнє конкретне завдання поки не до кінця зрозуміле, як і те, чи вже почали вони активну діяльність.

За словами джерел у сфері нацбезпеки, дипломатичний або службовий статус частково може використовуватися для прикриття та захисту операції.

За словами одного з центральноєвропейських джерел у сфері безпеки, команда Кирієнка може підтримувати контакти з деякими організаторами передвиборчої кампанії правлячої партії Орбана «Фідес». Водночас деталі ймовірної співпраці наразі невідомі.