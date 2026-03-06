Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Журналіст VSquare: фахівці російського ГРУ прибувають до Угорщини для втручання у квітневі вибори

Як повідомив розслідувач, фахівці ГРУ прибувають до Угорщини під дипломатичним прикриттям. А людиною, яку Кремль призначив відповідальною за «роботу з Угорщиною», є Сергій Кирієнко.

Журналіст VSquare: фахівці російського ГРУ прибувають до Угорщини для втручання у квітневі вибори
Сергій Кирієнко
Фото: gipoteza.org

Журналіст міжнародної платформи розслідувальної журналістики VSquare Сабольч Паньї із посиланням на дані європейських джерел у сфері національної безпеки повідомив, що фахівці, пов'язані з російським Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ, прибувають до російського посольства в Угорщині під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє угорський портал 24.hu.

Згідно з наведеними даними, Кремль доручив команді політтехнологів втрутитися в парламентські вибори в Угорщині у квітні 2026 року.

За даними джерел журналіста Сабольча Паньї, метою є утримання Віктора Орбана при владі.

У своєму дописі у Facebook журналіст також зазначив, що людиною, яку Кремль призначив відповідальною за «роботу з Угорщиною», є Сергій Кирієнко — перший заступник керівника адміністрації президента Росії та один із головних архітекторів російської системи політичного впливу як всередині країни, так і за кордоном. 

Паньї підкреслив, що розвідувальна інформація вже була передана партнерським службам після консультацій із джерелами національної безпеки трьох різних європейських держав. Тож спецслужби багатьох країн ЄС і НАТО, ймовірно, вже знають про наміри Кремля.

За інформацією джерел, до російської військової розвідки ГРУ можуть бути причетні фахівці з маніпуляцій у соціальних мережах, які прибули до посольства Росії в Будапешті з дипломатичними або службовими паспортами.

Повідомляється, що наразі команда складається з трьох осіб. Їхнє конкретне завдання поки не до кінця зрозуміле, як і те, чи вже почали вони активну діяльність.

За словами джерел у сфері нацбезпеки, дипломатичний або службовий статус частково може використовуватися для прикриття та захисту операції.

За словами одного з центральноєвропейських джерел у сфері безпеки, команда Кирієнка може підтримувати контакти з деякими організаторами передвиборчої кампанії правлячої партії Орбана «Фідес». Водночас деталі ймовірної співпраці наразі невідомі.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies