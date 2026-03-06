Ісландія у серпні проголосує щодо переговорів про членство у Євросоюзі

Переговори про вступ до ЄС розпочалися в 2009 році після краху банківської системи острова, але були відкладені в 2015-му.

Ісландія проведе референдум 29 серпня, щоб закласти основу для потенційного вступу до Європейського Союзу пізніше, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що острівна держава налагоджує тісніші відносини з Європою.

Ісландці встановлять, чи слід відновити переговори про членство у Європейському Союзі, заявила міністерка закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

Північноатлантична країна прискорює тіснішу співпрацю зі своїми європейськими колегами після того, як геополітичні зміни, зокрема тарифи президента Дональда Трампа, зробили США менш надійним партнером.

“В інтересах Ісландії прискорити голосування”, – сказала Гуннарсдоттір.

Нинішній уряд на чолі з проєвропейськими соціал-демократами обіцяв провести референдум не пізніше 2027 року. Більшість опитувань за останні кілька років показують підтримку членства країни в ЄС на рівні близько 40%, хоча деякі показали підтримку майже половини виборців.

Ісландці визначаться, чи відновлювати переговори про вступ до ЄС, які розпочалися в 2009 році після краху банківської системи острова, але були відкладені в 2015 році. Якщо ця пропозиція буде схвалена, а переговори про вступ до ЄС завершені, ісландці проголосують вдруге — вже щодо безпосереднього членства у торговому блоці.

Ісландія вже має доступ до внутрішнього ринку ЄС, разом з іншими країнами, що не входять до ЄС – Норвегією, Швейцарією та Ліхтенштейном. Членство зробить Ісландію учасницею низку угод про вільну торгівлю, які ЄС уклав з країнами світу, що буде корисно країні.

Але є також спірні питання, включно з контролем над рибальськими водами острова – ключовою галуззю промисловості в маленькій країні, поряд з туризмом та виробництвом алюмінію.