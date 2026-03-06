Розвідка Литви: Росія розширює свої військові підрозділи на кордонах НАТО

Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, отримуючи бойовий досвід в Україні, щоб після війни використовувати ці сили як базу для конфлікту з Альянсом.
Про це йдеться у щорічній оцінці загроз, яку оприлюднила литовська розвідка, передає Reuters.
Згідно зі звітом, у разі зняття санкцій Росія за шість років буде готова до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО. Очікується, що РФ створить на 30–50% більшу армію, ніж до війни, і вона буде відносно модернізованою з повністю відновленими запасами зброї та боєприпасів. Пріоритетними цілями Москви залишаються повне підкорення України та зміна балансу сил у Європі на свою користь.
Російський військово-промисловий комплекс наростив потужності завдяки допомозі Китаю, що дозволило зменшити залежність від західних технологій.
У звіті також згадують вибухи посилок у 2024 році, у яких Литва звинувачує російську військову розвідку. Водночас литовська розвідка зазначила, що серія пошкоджень газопроводів і кабелів у Балтійському морі з 2023 року, спричинена суднами з російських портів, не була навмисною.
- У НАТО наголошують тим часом, що єдиним запобіжником від нападу РФ залишається колективна оборона та готовність країн Альянсу підвищувати витрати на оборону до 3,5% ВВП.
- Військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті назвала Росію «головною військовою загрозою» для країни та всього Альянсу.