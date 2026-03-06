Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Розвідка Литви: Росія розширює свої військові підрозділи на кордонах НАТО

Очікується, що РФ створить на 30–50% більшу армію, ніж до війни, і вона буде відносно модернізованою.

Розвідка Литви: Росія розширює свої військові підрозділи на кордонах НАТО
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, отримуючи бойовий досвід в Україні, щоб після війни використовувати ці сили як базу для конфлікту з Альянсом. 

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз, яку оприлюднила литовська розвідка, передає Reuters.

Згідно зі звітом, у разі зняття санкцій Росія за шість років буде готова до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО. Очікується, що РФ створить на 30–50% більшу армію, ніж до війни, і вона буде відносно модернізованою з повністю відновленими запасами зброї та боєприпасів. Пріоритетними цілями Москви залишаються повне підкорення України та зміна балансу сил у Європі на свою користь.

Російський військово-промисловий комплекс наростив потужності завдяки допомозі Китаю, що дозволило зменшити залежність від західних технологій. 

У звіті також згадують вибухи посилок у 2024 році, у яких Литва звинувачує російську військову розвідку. Водночас литовська розвідка зазначила, що серія пошкоджень газопроводів і кабелів у Балтійському морі з 2023 року, спричинена суднами з російських портів, не була навмисною. 

  • У НАТО наголошують тим часом, що єдиним запобіжником від нападу РФ залишається колективна оборона та готовність країн Альянсу підвищувати витрати на оборону до 3,5% ВВП.
  • Військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті назвала Росію «головною військовою загрозою» для країни та всього Альянсу.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies