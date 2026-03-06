Азербайджан заявив, що Іран готував терористичні провокації на території країни

Азербайджан заявив, що іранські спецслужби планували серію терористичних провокацій на території країни.
Про це пише "Європейська правда".
У Службі держбезпеки Азербайджану повідомили, що зупинили підготовку до терористичних провокацій та збір розвідданих, які планувалися Корпусом вартових ісламської революції.
Як йдеться в заяві, цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, а також один з лідерів єврейської релігійної спільноти та синагога Ашкеназі.
Для цього на територію Азербайджану нібито ввезли три вибухових пристрої. За результатами розслідування, в їх ввезенні підозрюють трьох іранців.Правоохоронці виявили контейнер, де знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4.
- Дрони з території Ірану атакували Нахічеванську Автономну Республіку Азербайджану. Один дрон упав на термінал аеропорту, а інший - поблизу шкільної будівлі. Поранено двох мирних жителів.
- Президент Азербайджану назвав обстріл з території Ірану терористичним актом і оголосив бойову готовність номер один