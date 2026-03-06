Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Азербайджан заявив, що Іран готував терористичні провокації на території країни

Правоохоронці країні знайшли 8 кг вибухівки, у ввезені якої підозрюють трьох громадян Ірану.

Азербайджан заявив, що Іран готував терористичні провокації на території країни
МiГ-29 ВВС Азербайджану
Фото: baku.news

Азербайджан заявив, що іранські спецслужби планували серію терористичних провокацій на території країни.

Про це пише "Європейська правда".

У Службі держбезпеки Азербайджану повідомили, що зупинили підготовку до терористичних провокацій та збір розвідданих, які планувалися Корпусом вартових ісламської революції.

Як йдеться в заяві, цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, а також один з лідерів єврейської релігійної спільноти та синагога Ашкеназі. 

Для цього на територію Азербайджану нібито ввезли три вибухових пристрої. За результатами розслідування, в їх ввезенні підозрюють трьох іранців.Правоохоронці виявили контейнер, де знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4.

  • Дрони з території Ірану атакували Нахічеванську Автономну Республіку Азербайджану. Один дрон упав на термінал аеропорту, а інший - поблизу шкільної будівлі. Поранено двох мирних жителів.
  • Президент Азербайджану назвав обстріл з території Ірану терористичним актом і оголосив бойову готовність номер один
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies