Азербайджан заявив, що Іран готував терористичні провокації на території країни

Азербайджан заявив, що іранські спецслужби планували серію терористичних провокацій на території країни.

Про це пише "Європейська правда".

У Службі держбезпеки Азербайджану повідомили, що зупинили підготовку до терористичних провокацій та збір розвідданих, які планувалися Корпусом вартових ісламської революції.

Як йдеться в заяві, цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, а також один з лідерів єврейської релігійної спільноти та синагога Ашкеназі.

Для цього на територію Азербайджану нібито ввезли три вибухових пристрої. За результатами розслідування, в їх ввезенні підозрюють трьох іранців.Правоохоронці виявили контейнер, де знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4.