Канада випустила срібну монету у формі української писанки

Королівський канадський монетний двір випустив нову кольорову срібну монету у формі української писанки, повідомляє «Укрінформ».

Це вже одинадцята срібна «писанка» у колекції канадського монетного двору. Цього разу її дизайн містить квіткові мотиви.

На реверсі монети нанесли кольорові візерунки, а на аверсі розмістили профіль короля Чарльза ІІІ.

Монета викарбувана із 31,82 г чистого срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Попри номінальну вартість її викупна ціна становить майже 300 доларів. Загальний наклад монети - 9,5 тисячі штук.