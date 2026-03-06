Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Reuters: США тиснуть на Шрі-Ланку щодо репатріації екіпажу іранського корабля

Частину екіпажу переміщують до військово-морського табору поблизу Коломбо.

Reuters: США тиснуть на Шрі-Ланку щодо репатріації екіпажу іранського корабля
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Central Command у X

 Сполучені Штати тиснуть на уряд Шрі-Ланки, щоб той не репатріював людей, які вижили під час потоплення іранського військового корабля цього тижня, який було потоплено цього тижня, а також екіпаж другого іранського корабля, який перебуває під вартою у Шрі-Ланки.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ Державного департаменту.

4 березня американський підводний човен потопив військовий корабель IRIS Dena в Індійському, вбивши десятки моряків та посиливши переслідування Вашингтоном іранського флоту.

Наступного дня Шрі-Ланка почала розвантажувати 208 членів екіпажу з другого іранського корабля, військово-допоміжного судна IRIS Booshehr, яке опинився на мілині в економічній зоні Шрі-Ланки, але за межами її морського кордону.

Президент Анура Кумара Діссанаяке заявив, що його острівна держава має «гуманітарний обов'язок» прийняти екіпаж.

Торпедування «Дени», яке міністр оборони США Піт Хегсет назвав «тихою смертю», стало першою подібною дією Сполучених Штатів з часів Другої світової війни.

Як пише видання, у внутрішньому документі Держдепартаменту йдеться, що ні екіпаж «Бушер», ні 32 особи, які вижили з «Дени», не повинні бути репатрійовані до Ірану. «Влада Шрі-Ланки повинна мінімізувати спроби Ірану використовувати затриманих для пропаганди».

Заступник міністра охорони здоров'я та засобів масової інформації Шрі-Ланки Хансака Віджемуні повідомив Reuters, що Тегеран звернувся до Коломбо з проханням допомогти репатріювати тіла загиблих на борту судна «Дена», але терміни для цього ще не визначені.

Друге судно, «Бушер», залишатиметься під вартою Шрі-Ланки протягом усього конфлікту. Більшу частину його екіпажу переміщують до військово-морського табору поблизу Коломбо.

  • Військово-морські сили США завили, що наразі потопили понад 30 іранських кораблів.
  • Раніше військово-морські сили Шрі-Ланки повідомили про затоплення іранського судна в Індійському океані. Відомо, що близько 140 осіб, які перебували на борту, вважаються зниклими безвісти.
﻿
