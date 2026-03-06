Reuters: США тиснуть на Шрі-Ланку щодо репатріації екіпажу іранського корабля

Сполучені Штати тиснуть на уряд Шрі-Ланки, щоб той не репатріював людей, які вижили під час потоплення іранського військового корабля цього тижня, який було потоплено цього тижня, а також екіпаж другого іранського корабля, який перебуває під вартою у Шрі-Ланки.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ Державного департаменту.

4 березня американський підводний човен потопив військовий корабель IRIS Dena в Індійському, вбивши десятки моряків та посиливши переслідування Вашингтоном іранського флоту.

Наступного дня Шрі-Ланка почала розвантажувати 208 членів екіпажу з другого іранського корабля, військово-допоміжного судна IRIS Booshehr, яке опинився на мілині в економічній зоні Шрі-Ланки, але за межами її морського кордону.

Президент Анура Кумара Діссанаяке заявив, що його острівна держава має «гуманітарний обов'язок» прийняти екіпаж.

Торпедування «Дени», яке міністр оборони США Піт Хегсет назвав «тихою смертю», стало першою подібною дією Сполучених Штатів з часів Другої світової війни.

Як пише видання, у внутрішньому документі Держдепартаменту йдеться, що ні екіпаж «Бушер», ні 32 особи, які вижили з «Дени», не повинні бути репатрійовані до Ірану. «Влада Шрі-Ланки повинна мінімізувати спроби Ірану використовувати затриманих для пропаганди».

Заступник міністра охорони здоров'я та засобів масової інформації Шрі-Ланки Хансака Віджемуні повідомив Reuters, що Тегеран звернувся до Коломбо з проханням допомогти репатріювати тіла загиблих на борту судна «Дена», але терміни для цього ще не визначені.

Друге судно, «Бушер», залишатиметься під вартою Шрі-Ланки протягом усього конфлікту. Більшу частину його екіпажу переміщують до військово-морського табору поблизу Коломбо.