Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
США заявили, що потопили щонайменше 30 іранських кораблів

Вчора ввечері було уражено носій дронів IRIS Shahid Bagheri.

Носій дронів IRIS Shahid Bagheri
Фото: Вікіпедія

Військово-морські сили США завили, що наразі потопили понад 30 іранських кораблів. Про це повідомляють Euronews.

Зокрема, пізно ввечері в четвер у морі було уражено носій дронів під час операції проти військового флоту Ірану.

Адмірал США Бред Купер, начальник Центрального командування та командувач військ США на Близькому Сході, порівняв розміри ураженого в морі іранського авіаносця з габаритами авіаносця часів Другої світової війни.

Корабель для перевезення дронів IRIS Shahid Bagheri – це переобладнаний контейнеровоз зі 180-метровою злітно-посадковою смугою для дронів. Судно нібито може долати до 22 000 морських миль без необхідності дозаправки в портах.

Іранське військо не підтвердило напад відразу, проте міністр закордонних справ Аббас Арагчі звинуватив ВМС США у злочині на морі через затоплення в Індійському океані іранського фрегата IRIS Dena, внаслідок якого загинуло щонайменше 87 членів екіпажу.

Іранський корабель повертався з навчань під проводом ВМС Індії, у яких також брали участь США. Влада Шрі-Ланки заявила про порятунок 32 членів екіпажу.

