США заявили, що потопили щонайменше 30 іранських кораблів

Військово-морські сили США завили, що наразі потопили понад 30 іранських кораблів. Про це повідомляють Euronews.

Зокрема, пізно ввечері в четвер у морі було уражено носій дронів під час операції проти військового флоту Ірану.

Адмірал США Бред Купер, начальник Центрального командування та командувач військ США на Близькому Сході, порівняв розміри ураженого в морі іранського авіаносця з габаритами авіаносця часів Другої світової війни.

Корабель для перевезення дронів IRIS Shahid Bagheri – це переобладнаний контейнеровоз зі 180-метровою злітно-посадковою смугою для дронів. Судно нібито може долати до 22 000 морських миль без необхідності дозаправки в портах.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Іранське військо не підтвердило напад відразу, проте міністр закордонних справ Аббас Арагчі звинуватив ВМС США у злочині на морі через затоплення в Індійському океані іранського фрегата IRIS Dena, внаслідок якого загинуло щонайменше 87 членів екіпажу.

Іранський корабель повертався з навчань під проводом ВМС Індії, у яких також брали участь США. Влада Шрі-Ланки заявила про порятунок 32 членів екіпажу.