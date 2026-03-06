Ціни на нафту почали знижуватися вперше за шість днів

Ціни на нафту в п’ятницю знизилися вперше за шість днів, оскільки уряд США розглядає можливість втручання на ринку нафтових ф’ючерсів, щоб стримати зростання цін, а також видав дозволи на купівлю російської нафти для пом’якшення дефіциту постачання, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 95 центів (1,1%) – до 84,46 долара за барель, а West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,08 долара (1,3%) – до 79,93 долара.

Попри це, за тиждень Brent зріс на 16,4%, а WTI – на 19,2%. Це може стати найбільшим тижневим стрибком з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Зростання цін почалося після початку 28 лютого війни між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном з іншого, що призвело до зупинки танкерного руху через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п’ятої частини світових щоденних поставок нафти. Конфлікт поширився на ключові енергетичні регіони Близького Сходу, що спричинило перебої у видобутку нафти та зупинку нафтопереробних заводів і підприємств зі скрапленого природного газу.

Старша аналітикиня ринку компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева заявила, що кожен день блокування діяльності в Ормузькій протоці має два основні наслідки: неможливість зберігати близько 20 млн барелів нафти на день і припинення її надходження на світовий ринок, що може ще більше підштовхнути глобальні ціни на енергоносії.

На тлі ризику подальшого зростання цін Міністерство фінансів США може оголосити заходи для їх стримування, зокрема можливі дії на ринку нафтових ф’ючерсів. Про це в четвер повідомив високопосадовець Білого дому, не розкривши деталей. Такий крок став би незвичним: Вашингтон намагався б впливати на ціни через фінансові ринки, а не через фізичні поставки нафти.

Також у четвер Мінфін США дозволив компаніям купувати російську нафту, що перебуває під санкціями і зберігається на танкерах, щоб послабити дефіцит постачання, через який нафтопереробні заводи в Азії почали скорочувати переробку палива. Перші дозволи отримали індійські нафтопереробні компанії, які вже закупили мільйони барелів російської сирої нафти, фактично відмовившись від попереднього тиску припинити такі закупівлі.

За оцінками, приблизно 30 млн барелів російської нафти перебувають на суднах у Індійському океані, Аравійському морі та районі Сінгапурської протоки, включно з обсягами у плавучих сховищах.

Попри різке зростання, нинішній стрибок цін поки що менш масштабний, ніж під час енергетичного шоку 2022 року після нападу Росії на Україну, коли ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель.

Аналітик компанії IG Тоні Сайкомор зазначив, що ситуацію варто розглядати в контексті: попри майже 20-відсоткове зростання цього місяця, нинішня ціна на нафту лише на 3,40 долара вища за середній рівень за останні чотири роки.