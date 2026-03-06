Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини і не використовувати її для транзиту

Гарантувати безпеку українських громадян на тлі дій угорської влади неможливо. 

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини і не використовувати її для транзиту
Фото: ОПУ

Міністерство закордонних справ у зв'язку з викраденням сімох громадян України і крадіжки майна Ощадбанку в Будапешті рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій влади цієї країни. Про це йдеться в опублікованому нині оголошенні на сайті МЗС.

Крім того, за можливості, українців просять надавати перевагу іншим транзитним маршрутам – не через угорську територію. МЗС повідомило, що є ризики викрадення майна.

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні.

Контекст

Учора на території Угорщини затримали сімох українських інкасаторів Ощадбанку, що прямували з Австрії з робочою метою. Людей фактично викрали – з ними немає зв’язку, консулів до них не допускають. Також викрали інкасаторську машину з золотом та десятками мільйонів доларів і євро.

Інцидент послідував за новим етапом напруження в двосторонніх відносинах через блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро у відповідь на відмову України відновлювати пошкоджений російськими ударами нафтопровід “Дружба”. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС висуває вимогу відновити транзит російської нафти для розблокування Угорщиною кредиту. На відновлення піде не менше місяця. 

