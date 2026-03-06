Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаПолітика

Українських консулів не пустили до затриманих в Угорщині семи українців

Угорська сторона не надала жодних пояснень.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Українських консулів не пустили до затриманих в Угорщині семи українців. Це співробітники Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга. 

«Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень», – йдеться у його повідомленні.

Сибіга додав, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує наступні дії, зокрема на рівні ЄС.

Що відбулося

  • Угорська влада в Будапешті затримала сімох громадян України. Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, та перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.
  • У Ощадбанку розповіли, що вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. У викрадених автівках було 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота.
﻿
