Українських консулів не пустили до затриманих в Угорщині семи українців. Це співробітники Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.

Про це у соцмережі Х написав глава українського МЗС Андрій Сибіга.

«Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень», – йдеться у його повідомленні.

Сибіга додав, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує наступні дії, зокрема на рівні ЄС.

Ukrainian consuls have still not been permitted access to seven Ukrainian citizens taken hostage in Budapest. The Hungarian side has not provided any explanation. We demand their immediate release and prepare next actions, including at the EU level. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Що відбулося