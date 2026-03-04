ЗМІ: переговори між Україною, США та РФ відкладено на невизначений термін

Точної дати та місця проведення поки немає.

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією перенесли. Поки немає точної дати та місця проведення.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що нова переговорна зустріч України, США і Росії запланована на початок березня. Спершу говорили, що вона має пройти в Швейцарії, як і попередній раунд, то згодом місцем перемовин назвали ОАЕ.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударах зокрема по ОАЕ, Зеленський заявив, що Україна не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті. За словами президента, перемовини поки ніхто не скасовував.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через удари, то є можливість зустрітися в Туреччині та Швейцарії", - заявив Зеленський.