На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: переговори між Україною, США та РФ відкладено на невизначений термін

Точної дати та місця проведення поки немає.

ЗМІ: переговори між Україною, США та РФ відкладено на невизначений термін
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією перенесли. Поки немає точної дати та місця проведення.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що нова переговорна зустріч України, США і Росії запланована на початок березня. Спершу говорили, що вона має пройти в Швейцарії, як і попередній раунд, то згодом місцем перемовин назвали ОАЕ.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударах зокрема по ОАЕ, Зеленський заявив, що Україна не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті. За словами президента, перемовини поки ніхто не скасовував.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через удари, то є можливість зустрітися в Туреччині та Швейцарії", - заявив Зеленський.

﻿
