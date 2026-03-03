Трамп розкритикував Стармера через відмову Британії підтримати удари по Ірану

Президент США заявив, що з Британією «відносини вже не ті, що були».

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував прем’єра Великої Британії Кіра Стармера за відмову його країни допомогти в атаці по Ірану, передає The Guardian.

Стармер висловив найжорсткішу на сьогодні критику дій Трампа в Ірані, заявивши, що Британія не підтримує «зміну режиму з повітря», і захистив своє рішення не дозволяти використання британських баз для проведення ударів.

Водночас прем’єр зазначив, що Британія дозволить використовувати свої бази для оборонних дій з метою захисту союзних сил і держав у Перській затоці та на Близькому Сході, які зазнали хвилі ударів у відповідь після американсько-ізраїльської атаки на Іран.

В інтерв’ю виданню The Sun Трамп порівняв дії Стармера не на користь Британії — на відміну від підтримки Франції та заяв генерального секретаря НАТО Марка Рютте. «Він не був корисним. Я ніколи не думав, що побачу таке. Ніколи не думав, що побачу це від Великої Британії. Ми любимо Велику Британію», — сказав Трамп.

«Світ інший. Це зовсім інший тип відносин, ніж той, який у нас був із вашою країною раніше. Дуже сумно бачити, що відносини, очевидно, вже не ті, що були».

В інтерв’ю Трамп побажав Стармеру «багато удачі» й сказав, що має «чудові відносини» з народом Великої Британії. Він також заявив, що країна «вже не така впізнавана… якщо подивитися, що сталося за останній час, усе дуже змінилося».

За його словами, участь Британії в наступальних діях не мала б великого значення для цілей США.

«Це не має значення, але [Стармер] мав би допомогти… справді мав би. Франція була чудовою. Усі були чудові. Велика Британія дуже відрізнялася від інших», — сказав він. «Ви бачили, які чудові слова сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте — він чудовий. Ні, загалом усі були чудові, окрім… ми вважаємо, що позиція Кіра була просто дуже іншою».

Трамп також заявив, що Стармеру слід змінити курс щодо угоди про Чагоські острови — яку раніше підтримували США — а також щодо видобутку нафти й газу в Північному морі та імміграції. «Зупиніть людей, які приїжджають із чужих країн і ненавидять вас», — сказав він. На запитання, чи намагається Стармер завоювати прихильність мусульманських виборців, Трамп відповів, що «це можливо».

Очікується, що Велика Британія дозволить США використовувати базу RAF Fairford у графстві Глостершир і Дієго-Гарсія на Чагоських островах для ударів по іранських об’єктах зберігання та запуску балістичних ракет, які вважаються найнебезпечнішою зброєю Ірану.