Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ, як Україна може допомогти в захисті від іранських ударів

Захист життів є спільним пріоритетом, вважає він. 

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ, як Україна може допомогти в захисті від іранських ударів
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський провів розмову з колегою з ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вони обговорили, як Україна може допомогти у контексті іранських ударів.

Зеленський повідомив у Telegram, що вони домовилися про співпрацю команд. І додав, що захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі.

“Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі”, – сказав Володимир Зеленський.

ОАЕ під час повномасштабного вторгнення не надавали військової підтримки Україні, але сприяли обмінам полоненими та надавала можливість Україні, США і Росії провести перемовини. Також ОАЕ надавали Україні енергетичну підтримку – генератори.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі. 

Президент Зеленський сказав, що жодна сторона поки офіційно не зверталася до України по допомогу. Але країна готова ділитися досвідом у відбитті атак іранських дронів з тими країнами, які допомагали їй.

З даними Bloomberg, Зеленський пропонує країнам Перської затоки надіслати найкращих українських спеціалістів зі збиття дронів, якщо їхні лідери переконають Путіна припинити вогонь.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies