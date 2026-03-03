Зеленський обговорив з президентом ОАЕ, як Україна може допомогти в захисті від іранських ударів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з колегою з ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вони обговорили, як Україна може допомогти у контексті іранських ударів.

Зеленський повідомив у Telegram, що вони домовилися про співпрацю команд. І додав, що захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі.

“Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі”, – сказав Володимир Зеленський.

ОАЕ під час повномасштабного вторгнення не надавали військової підтримки Україні, але сприяли обмінам полоненими та надавала можливість Україні, США і Росії провести перемовини. Також ОАЕ надавали Україні енергетичну підтримку – генератори.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі.

Президент Зеленський сказав, що жодна сторона поки офіційно не зверталася до України по допомогу. Але країна готова ділитися досвідом у відбитті атак іранських дронів з тими країнами, які допомагали їй.

З даними Bloomberg, Зеленський пропонує країнам Перської затоки надіслати найкращих українських спеціалістів зі збиття дронів, якщо їхні лідери переконають Путіна припинити вогонь.