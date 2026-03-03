Зросла кількість загиблих внаслідок ударів Ірану американських військових

Зросла кількість загиблих внаслідок іранського удару по американській військовій базі в Кувейті. Жертвами стали шестеро американських військових, поранені ще четверо, пишуть CBS News з посиланням на Центком.

Раніше було відомо про чотирьох жертв. У понеділок Центральне командування отримало оновлені дані.

Знайшли тіла ще двох військових, яких вважали безвісти зниклими на атакованому Іраном об’єкті. Спершу повідомляли про трьох жертв. Потім кількість зросла до чотирьох, оскільки від отриманих травм помер один з поранених.

Загальна кількість поранених під час військової операції США проти Ірану становить 18, повідомив нині вранці речник Центрального командування капітан Тім Гокінз.

У відео, опублікованому в соціальних мережах у в перший день операції Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вжила "всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу". Водночас він сказав, що втрати можливі.

"Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати втрати, що часто трапляється на війні", – сказав Трамп.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.

Станом на вчора було відомо про загибель трьох американських військових і поранення ще п'яти.

Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.

З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".

У ніч на 3 березня Іран атакував американську базу повітряних сил у Бахрейні, США вдарили по пунктах КВІР, засобах ППО Ірану, місцях запуску ракет і дронів та військових аеродромах. Ізраїль уночі атакував Тегеран і Бейрут: цілями були військові об’єкти іранського режиму та ліванської "Хезболли".



