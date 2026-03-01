Іранське телебачення підтвердило смерть аятоли Хаменеї

Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю, передає Anadolu.

Аятола загинув внаслідок ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю. Про ліквідацію Хаменеї президент США повідомив ще вчора, в той час як ізраїльська армія не називала імені аятоли серед загиблих внаслідок ударів.

Заява по телебаченню стала офіційним визнанням. В ній йшлося, що «лідер Ісламської революції Ірану пав мученицькою смертю».

Іранські медіа з посиланням на анонімні джерела повідомили, що внаслідок ударів загинули також донька, онук, зять, невістка аятоли.

Хаменеї був обраний на найвищу керівну посаду в країні в 1989 році. Іран за його правління розвивав тісні взаємини з Росією, зокрема допомагав їй у війні проти України. Іран продає Росії власні ударні дрони «шахед», якими окупанти б’ють по українцях ще з осені 2022. Росіяни роблять і власні дрони за іранськими технологіями.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.

Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.

Ізраїль і США завдали удару по Ірану через кілька днів після американо-іранських перемовин про ядерну програму у Женеві. Раунд завершився без прогресу, казав Трамп.