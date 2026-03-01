Reuters: Афганістан обстріляв пакистанські літаки над Кабулом

У Пакистані такі дії назвали "відкритою війною".

Афганські солдати прямують під час операції проти бойовиків Талібану в Кандагарі, 2019 рік

Уранці 1 березня сили протиповітряної оборони Афганістану відкрили вогонь по пакистанських літаках у небі над Кабулом.

Про це заявив речник адміністрації руху Талібан Забіхулла Муджахід, передає Reuters.

За словами очевидців, на світанку 1 березня у різних районах афганської столиці пролунали вибухи, після чого почалася стрілянина. Наразі офіційної інформації щодо конкретних цілей обстрілів або можливих жертв не оприлюднено.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф назвав події "відкритою війною". За інформацією пакистанських джерел агентства Reuters у силових структурах, триває військова операція під назвою "Гнів за правду". У її межах, як стверджується, пакистанська сторона вже завдала ударів по низці афганських постів і таборів.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Сіраджуддін Хаккані заявив, що конфлікт "буде дуже дорого коштувати" та попередив про можливе подальше розширення бойових дій.

За його словами, наразі в боях беруть участь лише передові підрозділи, тоді як повний військовий потенціал країни ще не розгорнуто.

Обидві сторони повідомляють про значні втрати, однак наводять різні дані щодо кількості загиблих та поранених. Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.

У США заявили про підтримку права Пакистану на самооборону, водночас Саудівська Аравія, Росія, Китай, Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй закликали сторони до стриманості та початку переговорів.

28 лютого пакистанські військові, за підтримки артилерії та авіації, завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані.

27 лютого Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".