Трамп застеріг Іран від "руйнівної" операції у відповідь на смерть Хаменеї

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про підготовку "найжорстокішої наступальної операції в історії іранських збройних сил" після повідомлень про загибель верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Про це повідомляє іранське агентство Fars News Agency.

У заяві КВІР зазначається, що операція "розпочнеться за кілька хвилин на окупованих територіях і базах американських терористів".

Тим часом у місті Мешхед над мавзолеєм Імама Рези підняли чорний прапор, символ жалоби та помсти в шиїтській традиції.

◾️هیئت دولت ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیلی عمومی اعلام کرد. https://t.co/5ZTQMcGSZb — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 1, 2026

За даними турецького видання Haberler, цей жест в Ірані використовується у періоди глибокої національної скорботи або як знак наміру відповісти на загрозу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Тегерана, закликавши Іран утриматися від атак у відповідь. У дописі на платформі Truth Social він зазначив, що у разі удару з боку Ірану Сполучені Штати "завдадуть відповіді з силою, якої вони ще ніколи не бачили".

"Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару - сильнішого, ніж будь-коли раніше. Проте їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них з силою, якої вони ще ніколи не бачили", – написав Трамп.

Як пише The Times of Israel, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф у відео, трансльованому державним телебаченням, заявив, що Тегеран підготувався до "всіх сценаріїв", зокрема і до загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Він наголосив, що президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "перетнули червоні лінії і понесуть наслідки".

Раніше видання Reuters та Times of Israel із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника повідомили, що Хаменеї мертвий, його тіло знайдено. До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає».

Згодом президент США Дональд Трамп заявив американським медіа, що вважає Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї мертвим.

Атака США та Ізраїлю на Іран