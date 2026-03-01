ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Трамп застеріг Іран від "руйнівної" операції у відповідь на смерть Хаменеї

КВІР заявив про підготовку до "найжорстокішої наступальної операції в історії іранських збройних сил".

Трамп застеріг Іран від "руйнівної" операції у відповідь на смерть Хаменеї
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про підготовку "найжорстокішої наступальної операції в історії іранських збройних сил" після повідомлень про загибель верховного лідера країни Алі Хаменеї

Про це повідомляє іранське агентство Fars News Agency.

У заяві КВІР зазначається, що операція "розпочнеться за кілька хвилин на окупованих територіях і базах американських терористів".  

Тим часом у місті Мешхед над мавзолеєм Імама Рези підняли чорний прапор, символ жалоби та помсти в шиїтській традиції. 

За даними турецького видання Haberler, цей жест в Ірані використовується у періоди глибокої національної скорботи або як знак наміру відповісти на загрозу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Тегерана, закликавши Іран утриматися від атак у відповідь. У дописі на платформі Truth Social він зазначив, що у разі удару з боку Ірану Сполучені Штати "завдадуть відповіді з силою, якої вони ще ніколи не бачили".

"Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару - сильнішого, ніж будь-коли раніше. Проте їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них з силою, якої вони ще ніколи не бачили", – написав Трамп.

Як пише The Times of Israel, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф у відео, трансльованому державним телебаченням, заявив, що Тегеран підготувався до "всіх сценаріїв", зокрема і до загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Він наголосив, що президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "перетнули червоні лінії і понесуть наслідки".

  • Раніше видання Reuters та Times of Israel із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника повідомили, що Хаменеї мертвий, його тіло знайдено. До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «більше немає». 

Атака США та Ізраїлю на Іран

  • 28 лютого вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
  • У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies