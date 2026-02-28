Американські військові повідомили, що пошкодження їхніх об'єктів були мінімальними та не вплинули на операції.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що розпочало операцію «Епічна лють» 28 лютого за вказівкою президента Сполучених Штатів.

США та сили партнерів почали завдавати ударів по цілях о 1:15 за східним часом, щоб ліквідувати апарат безпеки іранського режиму, надаючи пріоритет місцям, які становили безпосередню загрозу.

Серед цілей були командні та контрольні об'єкти Корпусу вартових Ісламської революції, іранські засоби протиповітряної оборони, місця запуску ракет та безпілотників, а також військові аеродроми.

Після першої хвилі ударів США та партнерів сили CENTCOM успішно захистилися від атак сотень іранських ракет та безпілотників. Повідомлень про втрати чи поранення серед США в бойових діях не надходило. Пошкодження американських об'єктів були мінімальними та не вплинули на операції.

Перші години операції включали використання високоточних боєприпасів з повітря, суші та моря. Крім того, оперативна група «Скорпіон-страйк» Центрального командування вперше застосувала в бойових діях недорогі ударні безпілотники.

Операція «Епічна лють» передбачає найбільшу регіональну концентрацію американської військової вогневої потужності за останнє покоління.