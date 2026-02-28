Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСвіт

У Норвегії заарештували підлітка, якого підозрюють у плануванні атаки на об'єкт НАТО

Відомо, що раніше висловлював симпатії до "Ісламської держави".

У Норвегії заарештували підлітка, якого підозрюють у плануванні атаки на об'єкт НАТО
Служби екстреної допомоги блокують район на Пілестредет після реагування на повідомлення про вибух в Осло 23 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

У Норвегії правоохоронці заарештували 17-річного підлітка за підозрою в підготовці терористичного нападу на об’єкт НАТО. 

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

За інформацією Служби безпеки поліції Норвегії (PST), підлітка затримали в регіоні Ругаланд за підозрою у підготовці терористичного акту. Його допитували протягом чотирьох-п’яти годин, після чого суд постановив взяти під варту на два тижні.

Слухання відбулося в районному суді Південного Ругаланда в місті Санднес.

За інформацією обвинувачення, юнак нібито планував здійснити вибух на об’єкті НАТО в районі Ятто – об’єднаному центрі військових дій у місті Ставангер.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили два носії даних. Їхній вміст наразі не розголошується.

Як повідомляє NRK, підліток раніше висловлював симпатії до "Ісламської держави" (ІДІЛ) та приносив до школи прапор цієї організації. Адвокат захисту Кнут Лерум заявив, що його клієнт не визнає своєї провини.

Прокуратура наполягає на необхідності тримання під вартою, посилаючись на ризик фальсифікації доказів або перешкоджання розслідуванню.

Розслідування триває.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies