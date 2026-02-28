У США судять українця за створення сайту з тисячами фальшивих посвідчень

Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі.

27-річний громадянин України Юрій Назаренко визнав себе винним у створенні та адмініструванні онлайн-платформи OnlyFake, через яку було продано понад 10 тисяч підроблених посвідчень.

Про це повідомив Офіс прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка.

За даними слідства, Назаренко керував сайтом OnlyFake упродовж 2021–2024 років. Платформа пропонувала клієнтам створення цифрових копій паспортів, водійських посвідчень, карток соціального страхування США, а також документів інших країн.

Користувачі могли обрати формат підробки – як скан документа або як фотографію "реального" документа, нібито зроблену на столі чи іншій поверхні. Оплата здійснювалася у криптовалюті. Крім того, сервіс пропонував знижки для оптових замовлень.

За інформацією прокуратури, за час роботи сайт отримав сотні тисяч доларів доходу. Загалом було створено щонайменше 10 тисяч фальшивих документів.

Слідство вважає, що підробки використовувалися для обходу процедур верифікації особи у банках і на криптовалютних біржах, а також могли застосовуватися для відмивання коштів.

Назаренко визнав провину у змові з метою шахрайства з документами. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Також він погодився на конфіскацію 1,2 мільйона доларів доходу, отриманого від діяльності платформи OnlyFake.

Вирок йому мають оголосити 26 червня 2026 року.