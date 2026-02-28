У Мілані внаслідок аварії трамвая загинули двоє людей

Перед сходженням з рейок пасажири чули гучний звук в нижній частині транспортного засобу

В італійському Мілані трамвай зійшов з рейок та врізався у будівлю, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, а понад 40 дістали поранень.

Як пише BBC, аварія сталася на Віале Вітторіо Венето близько 4 години дня. 60-річний чоловік, що був збитий трамваєм, помер на місці. Інша жертва, а також постраждалі були пасажирами.

Перед інцидентом деякі з присутніх у транспорті чули гучний звук в нижній його частині. Версія щодо підриву чи іншого впливу на колії поки не озвучувалася. Поліція розглядає варіант того, що водій надто швидко проходив один з поворотів.

Мер Мілана Джузеппе Сала прибув на місце події та повідомив, що трамваєм керував досвідчений працівник системи громадського транспорту, який перебував на зміні лише одну годину і не працював понаднормово.

Співчуття родинам загиблих висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.