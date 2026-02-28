Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
У Мілані внаслідок аварії трамвая загинули двоє людей

Перед сходженням з рейок пасажири чули гучний звук в нижній частині транспортного засобу

У Мілані внаслідок аварії трамвая загинули двоє людей
Аварія трамвая в Мілані
Фото: EPA/UPG

В італійському Мілані трамвай зійшов з рейок та врізався у будівлю, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, а понад 40 дістали поранень.

Як пише BBC, аварія сталася на Віале Вітторіо Венето близько 4 години дня. 60-річний чоловік, що був збитий трамваєм, помер на місці. Інша жертва, а також постраждалі були пасажирами.

Перед інцидентом деякі з присутніх у транспорті чули гучний звук в нижній його частині. Версія щодо підриву чи іншого впливу на колії поки не озвучувалася. Поліція розглядає варіант того, що водій надто швидко проходив один з поворотів.

Мер Мілана Джузеппе Сала прибув на місце події та повідомив, що трамваєм керував досвідчений працівник системи громадського транспорту, який перебував на зміні лише одну годину і не працював понаднормово.

Співчуття родинам загиблих висловила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

