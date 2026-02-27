Епштейн намагався купити палац у Марокко за кілька днів до арешту у 2019 році

Марокко не має договору про екстрадицію зі США.

Американський фінансист Джеффрі Епштейн намагався придбати багатомільйонний палац у Марокко за день до свого арешту у 2019 році.

Як пише ВВС, про це йдеться у документах, оприлюднених Міністерством юстиції США минулого місяця.

Епштейн прагнув придбати маєток Бін-Еннахіль із 2011 року, однак суперечки з продавцем щодо ціни та умов угоди тривали роками. Розкішний палац у престижному районі Пальмераї в Марракеші називають архітектурним шедевром. Його будували 1 300 майстрів протягом трьох років; будівля оздоблена витонченим різьбленням і мозаїками.

5 липня 2019 року, тобто за день до арешту, Епштейн підписав банківський переказ на 14,95 млн доларів після досягнення домовленості про купівлю офшорної компанії, якій належала нерухомість, за 18 млн євро.

Згідно з оприлюдненими документами, цей переказ став останньою великою фінансовою операцією Епштейна перед його арештом американською владою за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації після повернення до Нью-Йорка.

Через три дні після арешту бухгалтер Епштейна Річард Канн скасував переказ, і угода зрештою не була завершена.Марокко не має договору про екстрадицію зі США, і місцеві ЗМІ припускали, що однією з причин купівлі могла бути спроба Епштейна знайти притулок у країні, щоб уникнути можливого арешту у разі нових обвинувачень.

Втім, колишній соратник Епштейна, який побажав залишитися анонімним, заявив, що ця угода свідчить про те, що він "не мав жодного уявлення" про свій неминучий арешт. Водночас він додав, що було б логічно, якби Епштейн розглядав Марокко як потенційне місце, де міг би "жити як король".

В оприлюднених документах немає жодних згадок про те, що Епштейн обговорював Марокко як можливий прихисток від американської влади.

Зв’язки Епштейна з Марокко простежуються щонайменше з початку 2000-х років. Вірджинія Джуффре, одна з його найвідоміших обвинувачувачок, у своїх мемуарах писала, що Епштейн і Гіслейн Максвелл возили її до Танжера для огляду дизайну інтер’єрів кількох розкішних об’єктів нерухомості. У той час Епштейн планував переробити частину свого острівного маєтку в марокканському стилі.

У 2002 році він разом із Максвелл відвідав весілля короля Марокко Мохаммеда VI за запрошенням колишнього президента США Білла Клінтона.

Після засудження у США у 2008 році за схиляння неповнолітньої до сексу та звільнення з-під домашнього арешту у 2010 році інтерес Епштейна до Марокко, ймовірно, посилився.

З оприлюднених файлів випливає, що того ж року він попросив колишнього британського міністра від Лейбористської партії Пітера Мендельсона знайти йому помічника, який міг би "знайти будинок у Марракеші".

З 2012 року Епштейн періодично відвідував Марокко, зупиняючись у престижному районі Пальмераї, де мешкають заможні іноземці, зокрема Джабор аль-Тані з катарської королівської родини, якого Епштейн називав своїм "арабським братом".

Епштейн цікавився об’єктом ще з 2011 року. Початкова пропозиція була настільки низькою, що продавець відмовився співпрацювати. Згодом переговори велися через його партнерку Карину Шуляк та посередників.

Обговорювалася схема, за якою нерухомість частково оформлювали через офшорну компанію, що дозволяло зменшити податкові платежі в Марокко.

Компанія-посередник заперечила будь-які незаконні дії та наголосила, що угода відповідала законодавству. Зрештою Епштейн вирішив придбати нерухомість, оплативши лише акції офшорної компанії, і на момент свого арешту у 2019 році перебував у процесі визначення способу реєстрації права власності в Марокко.