До закінчення повноважень чинного парламенту залишилося менше року.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про дострокові вибори, які мають відбутись 24 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Оскільки до закінчення повноважень парламенту поточного скликання залишилося менш як рік, вибори мали відбутися не пізніше 31 жовтня.

Однак рішення перенести їх імовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

"Я порекомендувала королю Фредеріку провести вибори 24 березня", – сказала Фредеріксен депутатам під час пленарного засідання данського парламенту в Копенгагені.

Вона прямо згадала про напруженість у відносинах Копенгагена з Вашингтоном і сказала, що її тимчасовий уряд "буде пильним" до виборів у березні.

"Незважаючи на те, що зараз у Данії триває передвиборча кампанія, світ не чекає. Як всім відомо, конфлікт навколо Гренландії ще не закінчився. Уряд, звичайно, продовжуватиме дбати про інтереси Данії", – наголосила прем’єрка.

Партія Фредеріксен наразі перебуває у коаліції з лібералами-центристами та поміркованими, але багато прогресивних прихильників її партії закликають до більш тісної співпраці з лівими групами.