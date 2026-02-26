Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про дострокові вибори, які мають відбутись 24 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Оскільки до закінчення повноважень парламенту поточного скликання залишилося менш як рік, вибори мали відбутися не пізніше 31 жовтня.
Однак рішення перенести їх імовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.
"Я порекомендувала королю Фредеріку провести вибори 24 березня", – сказала Фредеріксен депутатам під час пленарного засідання данського парламенту в Копенгагені.
Вона прямо згадала про напруженість у відносинах Копенгагена з Вашингтоном і сказала, що її тимчасовий уряд "буде пильним" до виборів у березні.
"Незважаючи на те, що зараз у Данії триває передвиборча кампанія, світ не чекає. Як всім відомо, конфлікт навколо Гренландії ще не закінчився. Уряд, звичайно, продовжуватиме дбати про інтереси Данії", – наголосила прем’єрка.
Партія Фредеріксен наразі перебуває у коаліції з лібералами-центристами та поміркованими, але багато прогресивних прихильників її партії закликають до більш тісної співпраці з лівими групами.
- Президент США Дональд Трамп та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Тоді Трамп заявив, що не буде запроваджувати тарифи, які він погрожував ввести на союзників за відмову вирішити питання Гренландії на користь Сполучених Штатів і які мали набути чинності 1 лютого.
- Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Рютте не має повноважень проводити переговори про Гренландію з Трампом від імені Данії.
- Водночас, 1 лютого Трамп заявив журналістам, що переговори щодо Гренландії "вже почалися".