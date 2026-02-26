Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСвіт

У Франції заблокували доступ до 35 російських пропагандистських медіа

Пошукові системи мають видалити їх із видачі, щоб мінімізувати доступ користувачів до дезінформації.

У Франції заблокували доступ до 35 російських пропагандистських медіа
російська пропаганда

Французький регулятор у сфері аудіовізуальних комунікацій (Arcom) наказав інтернет-провайдерам та пошуковим системам заблокувати доступ до 35 російських медіаресурсів, передає Le Figaro

Це рішення ухвалили на виконання санкцій ЄС.

Під заборону потрапили такі рупори кремлівської пропаганди, як sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press та strategic-culture.su. Крім блокування самих сайтів, Arcom вимагає від пошукових систем видалити їх із видачі, щоб мінімізувати доступ користувачів до дезінформації.

Окрім вебсайтів, обмеження торкнулися і стрімінгових платформ. Регулятор зобов'язав припинити трансляцію чотирьох сервісів, які надавали доступ до підсанкційних російських телеканалів та радіостанцій. В Arcom наголосили, що використовують усі наявні засоби, щоб зупинити поширення російського контенту у Франції, оскільки він містить заклики до ненависті, насильства та грубо порушує принципи чесності інформації.

  • Раніше у Франції припинили мовлення канали «НТВ Мир», «Россия 1», «Первый канал», а також закрили офіс RT France. 
  • Минулого року під заборону також потрапили канали «СТС» та «П’ятий канал».
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies