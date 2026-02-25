Британія посилить санкції проти тіньового флоту Росії та імпорту нафтопродуктів

Великобританія планує постійно оновлювати та розширювати санкційний тиск на Росію, щоб перекрити шляхи обходу обмежень.

Про це заявив міністр торгівлі Кріс Браянт під час слухань у парламентському комітеті, передає Sky News.

За словами міністра, хоча 99,6% російського імпорту до Британії вже зупинили, Москва постійно шукає нові лазівки для ухилення від санкцій, тому Лондон змушений «закручувати гайки» доти, доки триває війна в Україні.

Особливу увагу приділяють боротьбі з тіньовим флотом. Британія вже ввела санкції проти 530 російських танкерів, причому 24 лютого до списку додали ще близько 40 суден. Також під обмеження потрапила західна група, яка забезпечувала страхування російських нафтовозів. Окрім цього, уряд запровадить вторинне законодавство, щоб заблокувати потрапляння на британський ринок нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти в третіх країнах.

Приводом для обговорення в парламенті стало розслідування Sky News про те, що підсанкційні російські танкери продовжують проходити через протоку Ла-Манш. Браянт наголосив, що Британія має постійно впроваджувати нові елементи контролю, щоб нівелювати зусилля РФ з обходу міжнародних заборон.