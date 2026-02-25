144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Британія посилить санкції проти тіньового флоту Росії та імпорту нафтопродуктів

Зокрема, внесуть законодавчі зміни, щоб заблокувати потрапляння нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти в третіх країнах.

санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Великобританія планує постійно оновлювати та розширювати санкційний тиск на Росію, щоб перекрити шляхи обходу обмежень. 

Про це заявив міністр торгівлі Кріс Браянт під час слухань у парламентському комітеті, передає Sky News.

За словами міністра, хоча 99,6% російського імпорту до Британії вже зупинили, Москва постійно шукає нові лазівки для ухилення від санкцій, тому Лондон змушений «закручувати гайки» доти, доки триває війна в Україні.

Особливу увагу приділяють боротьбі з тіньовим флотом. Британія вже ввела санкції проти 530 російських танкерів, причому 24 лютого до списку додали ще близько 40 суден. Також під обмеження потрапила західна група, яка забезпечувала страхування російських нафтовозів. Окрім цього, уряд запровадить вторинне законодавство, щоб заблокувати потрапляння на британський ринок нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти в третіх країнах.

Приводом для обговорення в парламенті стало розслідування Sky News про те, що підсанкційні російські танкери продовжують проходити через протоку Ла-Манш. Браянт наголосив, що Британія має постійно впроваджувати нові елементи контролю, щоб нівелювати зусилля РФ з обходу міжнародних заборон.

  • 21 лютого Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського "тіньового флоту" і субʼєктів, що обслуговують російський ВПК.
