Сікорський: "Путін – обвинувачений у воєнних злочинах. Зустрічаючись з ним, ви його легітимізуєте"

Польський міністр закордонних справ вважає, що мирну угоду краще погоджувати до зустрічі на найвищому рівні. 

Сікорський: "Путін – обвинувачений у воєнних злочинах. Зустрічаючись з ним, ви його легітимізуєте"
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото:  EPA/UPG

Зустріч із російським керманичем Владіміром Путіним в рамках переговорного процесу створює і можливості, і ризики, впевнений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У розмові з LB на полях конференції YES він сказав, що, на його думку, зустріч лідерів має відбуватися уже тоді, коли угода про завершення війни погоджена, і залишається її лише погодити. 

Сікорський скептично ставиться до зустрічі президентів до того, як мирний договір затвердять. Він вважає, що переговори про мир – "як погане розлучення, краще делегувати це юристам".

Говорячи про потенційні перемовини з Владіміром Путіним, він наголосив на тому, що варто пам'ятати про його статус обвинуваченого Міжнародним кримінальним судом. 

"Путін – обвинувачений у воєнних злочинах. Зустрічаючись з ним, ви його легітимізуєте", – сказав міністр. 

Коментуючи потенційну залученість Європи у переговори з Україною, США і Росією, Сікорський сказав, що саме Україна найбільше зацікавлена в тому, щоб за столом перемовин була європейська присутність.

"Пам’ятайте, після анексії Криму був формат переговорів у Женеві – США, ЄС, Україна, Росія. Тоді я попереджав українських лідерів про «нормандський формат», який потім трансформувався в Мінськ. Ви найбільше зацікавлені у тому, щоб Європа була за столом переговорів", – сказав він. 

﻿
