Під час засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца різко відреагувала на виступ постійного представника РФ Василя Небензі та спростувала його заяви, зокрема і про його українське походження.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Українська дипломатка наголосила, що твердження про "єдиний народ" є маніпулятивними та не відповідають історичній і політичній реальності.

"У відповідь на виступ Постійного представника РФ під час засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца спростувала, що Небензя – українець, а також наголосила, що Україна і РФ ніколи не були одним народом і ніколи не будуть", – ідеться у повідомленні.

"Україна – демократична, європейська, сучасна держава. Росія – авторитарний режим, що вчиняє тероризм, воєнні злочини, злочини проти людяності", – заявила Марʼяна Беца.