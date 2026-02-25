СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

"Україна і РФ ніколи не були й не будуть одним народом", – Беца відповіла Небензі в Радбезі ООН

Заступниця міністра закордонних справ України спростувала, що Небензя – українець.

"Україна і РФ ніколи не були й не будуть одним народом", – Беца відповіла Небензі в Радбезі ООН
Мар'яна Беца
Фото: Олександр Попенко

Під час засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца різко відреагувала на виступ постійного представника РФ Василя Небензі та спростувала його заяви, зокрема і про його українське походження.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Українська дипломатка наголосила, що твердження про "єдиний народ" є маніпулятивними та не відповідають історичній і політичній реальності.

"У відповідь на виступ Постійного представника РФ під час засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца спростувала, що Небензя – українець, а також наголосила, що Україна і РФ ніколи не були одним народом і ніколи не будуть", – ідеться у повідомленні.

"Україна – демократична, європейська, сучасна держава. Росія – авторитарний режим, що вчиняє тероризм, воєнні злочини, злочини проти людяності", – заявила Марʼяна Беца.

  • 24 лютого відбулося засідання Ради Безпеки ООН високого рівня, присвяченого гуманітарній ситуації в Україні та шляхам припинення війни Росії проти України.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies