Сили оборони уразили російські ЗРК "С-400 Тріумф", "Панцир-С1" та РСЗВ "Град"

Також ЗСУ вдарили по районах зосередження живої сили противника.

ЗСУ уразили низку ворожих об'єктів
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони пускової установки ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град" та районів зосередження живої сили противника

"У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України", – ідеться у повідомленні Генштабу.

Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.

У районі н.п. Миролюбівка на ТОТ Донецької області уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів. 

Разом з тим, у районі Новогригорівки на ТОТ Запорізької області та у районі н.п. Зугрес на ТОТ Донецької області завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

У Генштабі додають: Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.

